Вооруженные люди похитили 20 стажеров полиции в Пакистане

В провинции Белуджистан на западе Пакистана неизвестные вооруженные люди похитили 20 полицейских стажеров.

Как передает 1news.az со ссылкой на Dawn, инцидент произошел на автотрассе Кветта — Карачи в округе Мастунг. Неизвестные на мотоциклах с автоматами остановили микроавтобус, на котором рекруты возвращались домой на выходные из полицейского центра подготовки в Калате.

Похитители забрали микроавтобус с полицейскими и скрылись в неизвестном направлении. Водителя и еще троих пассажиров они отпустили.

Правоохранительные органы Пакистана начали поисковую операцию в близлежащих горах, однако пока она не принесла результатов. Ответственность за похищение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.