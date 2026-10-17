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Вооруженные люди похитили 20 стажеров полиции в Пакистане

Редакция 1news23:45 - 17 / 10 / 2026
Вооруженные люди похитили 20 стажеров полиции в Пакистане

В провинции Белуджистан на западе Пакистана неизвестные вооруженные люди похитили 20 полицейских стажеров.

Как передает 1news.az со ссылкой на Dawn, инцидент произошел на автотрассе Кветта — Карачи в округе Мастунг. Неизвестные на мотоциклах с автоматами остановили микроавтобус, на котором рекруты возвращались домой на выходные из полицейского центра подготовки в Калате.

Похитители забрали микроавтобус с полицейскими и скрылись в неизвестном направлении. Водителя и еще троих пассажиров они отпустили.

Правоохранительные органы Пакистана начали поисковую операцию в близлежащих горах, однако пока она не принесла результатов. Ответственность за похищение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.

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