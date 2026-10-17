Умер легендарный актер из "Стар Трека"

Американский актер Майкл Форест скончался в возрасте 97 лет.

Как передает 1news.az со ссылкой на The Hollywood Reporter, в последние годы жизни Форест жил в доме престарелых.

Актер сыграл короткую роль в сериале "Стар Трек", появившись на экране в роли Аполлона - бога искусств в золотых одеждах. Несмотря на эпизодический характер, персонаж стал легендарным, и благодаря любви поклонников сериала Форест повторил роль Аполлона в 2013 году в фанатском проекте "Звездный путь: продолжение".

По сюжету "Стар Трека", чтобы победить всемогущее существо и отвлечь его, героиня притворяется, что не испытывает романтических чувств к Аполлону.

"Я бы сделал из тебя богиню. Я открыл перед тобой свое сердце... Видишь, что ты со мной сделала?" - говорит божество перед тем, как потерпеть поражение.

Майкл Форест также снимался в фильме "Изгой" с Томом Хэнксом, картине "Кинг-Конг жив" сериале "Шпионка" с Дженнифер Гарнер.