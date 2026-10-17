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Общество

В работе сайтов ряда государственных учреждений Азербайджана наблюдаются сбои

Редакция 1news18:50 - Сегодня
В работе сайтов ряда государственных учреждений Азербайджана наблюдаются сбои

В Азербайджане возникли проблемы с доступом к официальным сайтам ряда государственных учреждений.

Как сообщает 1news.az, в настоящее время доступа нет к сайтам Госкомстата, Минздрава, Минобороны и др.

Причины сбоя и сроки его устранения пока неизвестны.

Напомним, что аналогичная ситуация наблюдалась и 14 октября. Тогда в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности сообщили об интенсивных кибератаках на государственную информационную инфраструктуру.

В связи с произошедшим направлен соответствующий запрос в компетентные органы.

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