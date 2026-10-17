В работе сайтов ряда государственных учреждений Азербайджана наблюдаются сбои

В Азербайджане возникли проблемы с доступом к официальным сайтам ряда государственных учреждений.

Как сообщает 1news.az, в настоящее время доступа нет к сайтам Госкомстата, Минздрава, Минобороны и др.

Причины сбоя и сроки его устранения пока неизвестны.

Напомним, что аналогичная ситуация наблюдалась и 14 октября. Тогда в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности сообщили об интенсивных кибератаках на государственную информационную инфраструктуру.

В связи с произошедшим направлен соответствующий запрос в компетентные органы.