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Бахчели поздравил Азербайджан с 35-летием восстановления независимости

1news Lab23:05 - Сегодня
Бахчели поздравил Азербайджан с 35-летием восстановления независимости

Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели поздравил Азербайджан с 35-й годовщиной Дня восстановления независимости, отметив, что этот день выражает не только возрождение государства, но и благородную стойкость народа, не смирившегося с неволей.

Как говорится в поздравлении, опубликованном на странице Девлета Бахчели в Facebook, Конституционным актом «О государственной независимости Азербайджанской Республики», принятым 18 октября 1991 года, братская и дружественная страна вновь провозгласила всему миру свой суверенитет и свободу.

По словам Д. Бахчели, победой в Отечественной войне Азербайджан придал своей национальной независимости новый смысл и новую силу.

«Раз поднятый флаг больше никогда не будет спущен!» - эти слова, отметил политик, составляют суть азербайджанской идеи независимости. Выражение «Радость Азербайджана - наша радость, его печаль - наша печаль» он назвал конкретным проявлением чувств к дружественной и братской стране.

Как отмечается в поздравлении, Турция и Азербайджан, находящиеся у колыбели великой цивилизации, в соответствии с пониманием «Одна нация, два государства» противостояли всем трудностям с одними и теми же мыслями и демонстрировали общую позицию, и с теми же чувствами будут определять направление своего будущего.

«Азербайджан и Турция, в каком бы вопросе это ни было, - неразделимое целое. Мы два сына одной матери, одного рода. Испокон веков и навеки наша вера, наш язык, наша любовь, наш путь едины», - говорится в обращении.

Девлет Бахчели занимает пост председателя Партии националистического движения с 1997 года.

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