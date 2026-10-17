Вспышка кори в Бангладеш уже унесла жизни более 1 140 человек

Вспышка кори в Бангладеш, которую признали самой масштабной в мире, уже унесла жизни более 1 140 человек. Свыше 1 000 из них — дети до пяти лет, передает 1news.az со ссылкой на rg.ru.

Согласно оценкам министерства здравоохранения Бангладеш, с начала вспышки, начавшейся весной, зафиксировано более 200 тысяч случаев с подозрением на это опасное заболевание. В 22 000 из них, по данным ВОЗ, заражение было подтверждено лабораторно.

Как утверждают во Всемирной организации здравоохранения, причиной массовой гибели детей стало нарушение графика плановой иммунизации в 2025 году.

К сбоям в приобретении и доставке препаратов, по сообщениям местных СМИ, привели политический кризис и смена власти в стране. Новое правительство изменило политику госзакупок и отменило национальные прививочные кампании. Столкнувшись со вспышкой кори, власти запустили экстренную вакцинацию, но, к сожалению, меры эти были запоздавшими. Число заболевших продолжает расти.

Одновременно с этим система здравоохранения столкнулась с еще одним вызовом. В Бангладеш бушует лихорадка денге. С этим диагнозом в больницы попали уже около 100 тысяч человек. По официальным данным Главного управления здравоохранения Бангладеш (DGHS), жертвами лихорадки стали по меньшей мере 316 человек.

Эпидемия лихорадки привела к росту нагрузки на медучреждения. В больницах физически не хватает мест для всех заболевших.