 В Барде санитарка избила 70-летнего пациента и теперь шантажирует больницу: полиция начала расследование - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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В Барде санитарка избила 70-летнего пациента и теперь шантажирует больницу: полиция начала расследование - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news18:30 - Сегодня
В Барде санитарка избила 70-летнего пациента и теперь шантажирует больницу: полиция начала расследование - ОБНОВЛЕНО

Полиция начала расследование по факту применения насилия санитаркой в отношении находившегося без сознания 70-летнего пациента в Бардинской центральной районной больнице (ЦРБ).

Об этом сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Напомним, ранее стало известно, что санитарка, работающая во II отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Бардинской ЦРБ, допустила физическое насилие в отношении пациента, находившегося на стационарном лечении в беспомощном и бессознательном состоянии.

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Стали известны новые подробности о дальнейшем поведении санитарки, уволенной за применение насилия в отношении находящегося без сознания пациента в Бардинской центральной районной больнице (ЦРБ).

После расторжения трудового договора женщина пришла в больницу и совершила попытку суицида, выпив уксус.

Отмечается, что санитарка, протестуя против увольнения за избиение пациента, предприняла этот шаг шантажа, утверждая, что её дети останутся голодными.

Напомним, что санитарка, работавшая во II отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Бардинской ЦРБ, допустила физическое насилие в отношении 70-летнего мужчины-пациента, находившегося на стационарном лечении в беспомощном и бессознательном состоянии.

ИСТОЧНИК: Oxu.Az

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