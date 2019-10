Конор Макгрегор назвал имя следующего соперника - ФОТО

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в очередной раз объявил о своём возвращении в октагон.

На этот раз бывший чемпион организации в двух категориях ворвался в комментарии к посту промоушена с поздравлением бойца Фрэнки Эдгара. Печально известный поздравил американца и добавил: "Встретимся в декабре".

Эдгар написал, что он уже согласился, так что дело теперь остаётся за самим Макгрегором, а также президентом UFC Даной Уайтом.

В декабре в UFC состоится турнир в Лас-Вегасе, где будут выступать любимый боец Трампа Колби Ковингтон, создатель Bottle Cap Challenge Макс Холлоуэй, а также непобедимая Аманда Нунис.

Life.ru

Happy birthday Frankie, see you in December. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 16, 2019