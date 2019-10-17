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Конор Макгрегор назвал имя следующего соперника - ФОТО

Сегодня в 22:04 ~ 1 минута на чтение 252
Конор Макгрегор назвал имя следующего соперника - ФОТО

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в очередной раз объявил о своём возвращении в октагон.

На этот раз бывший чемпион организации в двух категориях ворвался в комментарии к посту промоушена с поздравлением бойца Фрэнки Эдгара. Печально известный поздравил американца и добавил: "Встретимся в декабре".

Эдгар написал, что он уже согласился, так что дело теперь остаётся за самим Макгрегором, а также президентом UFC Даной Уайтом.

В декабре в UFC состоится турнир в Лас-Вегасе, где будут выступать любимый боец Трампа Колби Ковингтон, создатель Bottle Cap Challenge Макс Холлоуэй, а также непобедимая Аманда Нунис.

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