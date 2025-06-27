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Определились все участники плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

First News Media10:15 - Сегодня
Определились все участники плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

На проходящем в США клубном чемпионате мира — 2025 по итогам группового этапа стали известны все участники плей-офф.

На стадии 1/8 финала борьбу за победу на турнире продолжат 16 клубов.

В их число вошли «Палмейрас» (Бразилия), «Интер Майами» (США), «ПСЖ» (Франция), «Ботафого» (Бразилия), «Бенфика» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Фламенго» (Бразилия), «Челси» (Англия), «Интер» (Италия), «Монтеррей» (Мексика), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Реал» Мадрид (Испания) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

Все пары 1/8 финала КЧМ-2025:

«Палмейрас» — «Ботафого»
«Бенфика» — «Челси»
«Интер» — «Флуминенсе»
«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»
«ПСЖ» — «Интер Майами»
«Фламенго» — «Бавария»
«Реал» Мадрид — «Ювентус»
«Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»

Матчи 1/8 финала пройдут с 28 июня по 2 июля.

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