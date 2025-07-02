Президент Казахстана выразил признательность Азербайджану за высокий уровень председательства в СВМДА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Азербайджану, надежному другу Казахстана, за высокий уровень председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и неустанные усилия по укреплению диалога, доверия и партнерства, а также вклад в институциональное развитие СВМДА.

Как сообщает пресс-служба Акорды, об этом глава государства сказал на открытии штаб-квартиры СВМДА в Астане.

Президент Казахстана пожелал успехов всем участникам СВМДА.

«Мы всегда были убеждены, что только развитие сотрудничества, взаимопонимания и диалога позволит достичь прочного мира, стабильности и процветания. В современных условиях как никогда актуален принцип СВМДА по укреплению доверия. Охватывая почти 90% Азии и представляя более половины населения мира, СВМДА является важным элементом развивающейся архитектуры международных отношений», - указал Токаев.