Али Асадов встретился с Эрсином Татаром

2 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

Как сообщили в Кабинете Министров, в ходе встречи была подчеркнута значимость участия Президента Северного Кипра – страны, обладающей статусом наблюдателя в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в 17-м саммите ОЭС в городе Ханкенди.

Отмечалось, что в последнее время между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой Северного Кипра осуществляются взаимные визиты на различных уровнях.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в ряде сфер.