В Шуше состоялся 6-й бизнес-форум Организации экономического сотрудничества - ФОТО

В городе Шуша состоялся 6-й бизнес-форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС), организованный Министерством экономики Азербайджана, Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Секретариатом ОЭС и Конфедерацией торгово-промышленных палат ОЭС.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие прошло в рамках Недели ОЭС, впервые организованной по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В форуме приняли участие представители правительств, ОЭС и других международных структур, а также руководители торгово-промышленных палат стран – членов организации.

Выступая на форуме, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев подчеркнул приверженность Азербайджана устойчивому экономическому сотрудничеству в рамках ОЭС и поддержку в деле достижения целей организации. Указав на рост торгово-экономических связей Азербайджана со странами-членами, он сообщил, что в первые пять месяцев 2025 года товарооборот с государствами ОЭС достиг 3,5 миллиарда долларов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Замминистра предоставил информацию о стратегической роли Азербайджана в регионе, его экономическом потенциале и шагах, предпринимаемых для региональной интеграции, отметил наличие возможностей для расширения партнерства со странами-членами в сферах инвестиций, энергетического перехода, транспорта и транзита, а также по другим направлениям.

Генеральный секретарь ОЭС Асад Меджид Хан в свою очередь рассказал о взгляде частного сектора на вопросы, отраженные в новом документе по развитию организации на 2026–2035 годы, а также о потенциале укрепления сотрудничества в сферах продовольствия, сельского хозяйства, текстильного производства, информационно-коммуникационных технологий, туризма, транспорта, зеленой и циркулярной экономики.

Президент Торгово-промышленной палаты ОЭС Атиф Икрам Шейх поделился своими взглядами на повышение эффективности механизмов, применяемых для развития региональной торговли и стимулирования инвестиций.

Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, рассказав о двусторонних форумах и инвестиционных проектах, реализуемых с участием стран ОЭС при содействии агентства, выразил уверенность, что данный форум послужит еще большей активизации партнерства между государственным и частным секторами.

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов и президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев предоставили информацию об общих бизнес-перспективах Азербайджана и государств – членов ОЭС.

На форуме представители торгово-промышленных палат стран – членов ОЭС поделились своими мнениями о важности расширения трансграничной торговой инфраструктуры и совершенствования механизмов поощрения инвестиций. Обсуждались вопросы развития региональных цепочек добавленной стоимости, цифровизации транспортно-логистических систем, создания единых платформ для упрощения таможенных процедур. Было подчеркнуто значение более активного участия частного сектора в формировании региональных стратегий и укрепления институциональных основ государственно-частного партнерства.

Форум продолжился в формате встреч «бизнес-государство» (B2G) и «бизнес-бизнес» (B2B). В рамках мероприятия была организована поездка предпринимателей в Агдамский промышленный парк.