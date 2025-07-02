Канье Уэсту запретили въезд в Австралию из-за песни, прославляющей Гитлера - ВИДЕО

Австралия снова сказала Канье Уэсту «нет» — на этот раз официально и по визовому вопросу. Скандально известному рэперу, ныне выступающему под псевдонимом Ye, было отказано во въезде в страну после выхода его новой композиции с говорящим названием «Heil Hitler», которая вызвала бурю критики и была моментально заблокирована на большинстве музыкальных платформ.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк сообщил, что действующая виза Уэста была аннулирована после того, как его майский трек вызвал не только общественное возмущение, но и серьёзные опасения с точки зрения национальной политики. Согласно австралийскому законодательству, визовые заявки рассматриваются индивидуально каждый раз, но, судя по тону министра, Ye в списке «нежеланных гостей» оказался не случайно.

В клипе были показаны мужчины в шкурах животных, скандирующие название песни. После этого видео в течение суток собрало миллионы просмотров, прежде чем было удалено с платформ вроде Spotify, Apple Music и YouTube. Сложно сказать, что именно повергло зрителей в больший шок: визуальный ряд или содержание.

Стоит напомнить, что Канье уже не первый раз выступает с нацистской риторикой. Ранее в этом году он открыто назвал себя нацистом и отказался извиняться за свои антисемитские заявления, став фигурой не только музыкальных, но и этических дискуссий. Его отношения с реальностью и здравым смыслом стали предметом обсуждения не только среди слушателей, но и у политиков. В 2023 году министр образования Австралии Джейсон Клэр уже выражал озабоченность по поводу высказываний артиста о Холокосте и Гитлере, предложив рассмотреть возможность недопуска Уэста в страну. Кажется, теперь эта идея обрела форму.

Интересно, что после шквала критики Уэст неожиданно «перепрошился» и заявил, что «закончил с антисемитизмом». На смену «Heil Hitler» он выпустил версию с новым названием — «Hallelujah», в которой зловещие отсылки были заменены на псалмы и обращения к христианской любви. Изменение произошло стремительно, но, судя по реакции, уже слишком поздно.

Источники: CNN

Джамиля Суджадинова