Генсек НАТО: Изо рта Лаврова со времен Иисуса не вылетало ничего полезного
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался о министре иностранных дел России Сергее Лаврове после его недавних комментариев о возможном распаде альянса.
Об этом глава альянса сказал в эфире телеканала Fox News.
«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — сказал Рютте.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывания Рютте.
— Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе, — говорится в посте Захаровой в ее Telegram-канале.
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