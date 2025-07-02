Генсек НАТО: Изо рта Лаврова со времен Иисуса не вылетало ничего полезного

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался о министре иностранных дел России Сергее Лаврове после его недавних комментариев о возможном распаде альянса.

Об этом глава альянса сказал в эфире телеканала Fox News.

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — сказал Рютте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывания Рютте.

— Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе, — говорится в посте Захаровой в ее Telegram-канале.