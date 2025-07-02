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Изменилась повестка очередного заседания Милли Меджлиса

First News Media22:20 - 02 / 07 / 2025
Изменилась повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Изменилась повестка сессии Милли Меджлиса, которая состоится 4 июля.

Trend сообщает, что в повестку дня сессии включено еще 5 вопросов.

Таким образом, число вопросов, включенных в повестку парламентской сессии, достигло 22.

- Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, закон Азербайджанской Республики "О средствах массовой информации" и закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (первое чтение).

- Законопроект Азербайджанской Республики "О специальных исполнительных чиновниках" (первое чтение).

- Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики, Кодекс конкуренции Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "О полиции", "О медицинском страховании", "О нотариате", "О судебных исполнителях", "Об исполнении", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "Об административном производстве", "О службе в органах юстиции", "О безналичных расчетах" и "О политических партиях" (первое чтение).

- Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "О регистрации по месту жительства и месту нахождения" и "Об утверждении Положения о применении закона Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту нахождения" (первое чтение).

- Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О земельной реформе", "О рынке земли", "О нотариате", "Об исполнительном производстве", "О государственном реестре недвижимого имущества" и "Об ипотеке" (первое чтение).

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