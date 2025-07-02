 Эрсину Татару вручен диплом почетного доктора АзТУ - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Эрсину Татару вручен диплом почетного доктора АзТУ - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
Эрсину Татару вручен диплом почетного доктора АзТУ - ФОТО

Состоялась церемония вручения Президенту Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсину Татару диплома почетного доктора Азербайджанского технического университета (АзТУ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала у бюста Гейдара Алиева в фойе АзТУ была почтена память общенационального лидера. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, состоялась минута молчания в знак почтения памяти дочерей и сынов Отечества, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Ректор АзТУ Вилаят Велиев в своем выступлении отметил, что сегодняшняя церемония вручения – это не только торжественное протокольное мероприятие, но и событие, имеющее большое духовное значение для молодежи, студентов и будущих поколений. Говоря о заслугах Эрсина Татара в деле укрепления единства тюркского мира, ректор особо подчеркнул его последовательную и решительную деятельность в направлении сближения братских народов, сохранения национальных ценностей и их передачи будущим поколениям.

Он напомнил, что АзТУ всегда придавал большое значение общим ценностям, отметил, что университет является не только учебным заведением, готовящим инженерные кадры, но и научным центром, где применяются инновации, проводятся исследования, происходит технологическое развитие и, самое главное, формируется патриотичная, образованная и ответственная молодежь. В этом контексте присвоение Президенту Эрсину Татару звания почетного доктора АзТУ является логичным и историческим решением, добавил ректор.

Затем ученый секретарь АзТУ Вяфа Рзаева зачитала решение Ученого совета университета от 12 июня 2025 года о присвоении Президенту Турецкой Республики Северного Кипра Эрсину Татару звания почетного доктора.

Ректор АзТУ Вилаят Велиев вручил Президенту ТРСК Эрсину Татару диплом почетного доктора.

Поблагодарив за присуждение ему высокого звания, почетный доктор АзТУ, Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар отметил развивающиеся с каждым днем отношения между ТРСК и Азербайджаном. Особо подчеркнув огромные заслуги Президента Ильхама Алиева в развитии этих отношений и его поддержку, Эрсин Татар еще раз выразил признательность государству, Президенту и народу Азербайджана. Он заверил, что и впредь не будет жалеть усилий в деле укрепления солидарности тюркского мира.

Поделиться:
255

Актуально

Политика

МИД: Заявления о том, что Азербайджан не ответил на официальные обращения России, ...

Xроника

Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в открытии нового здания ...

Политика

Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в ...

Общество

Birmarket - центральная торговая платформа цифровой экосистемы Bir

Политика

Изменилась повестка очередного заседания Милли Меджлиса

МИД: Заявления о том, что Азербайджан не ответил на официальные обращения России, являются необоснованными

Эрсину Татару вручен диплом почетного доктора АзТУ - ФОТО

Али Асадов встретился с Эрсином Татаром

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Визит Оверчука в Азербайджан отменен

СМИ: Посла Азербайджана вызвали в МИД России

Петер Михалко осудил действия российских силовиков против азербайджанцев

Сабина Алиева направила письмо российским омбудсменам по делу об убийстве азербайджанцев в Екатеринбурге

Последние новости

Изменилась повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 22:20

Пи Дидди признан виновным по делу о проституции, но оправдан по обвинениям в торговле людьми

Сегодня, 22:00

Число арестованных в Екатеринбурге азербайджанцев достигло восьми - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:40

Останки еще троих считавшихся пропавшими без вести шехидов будут преданы земле

Сегодня, 21:20

Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев посетили центр отдыха Sea Breeze - ФОТО

Сегодня, 21:00

МИД: Заявления о том, что Азербайджан не ответил на официальные обращения России, являются необоснованными

Сегодня, 20:57

Эрсину Татару вручен диплом почетного доктора АзТУ - ФОТО

Сегодня, 20:40

Али Асадов встретился с Эрсином Татаром

Сегодня, 20:20

В Шуше состоялся 6-й бизнес-форум Организации экономического сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 19:45

Президент Казахстана выразил признательность Азербайджану за высокий уровень председательства в СВМДА

Сегодня, 19:30

Канье Уэсту запретили въезд в Австралию из-за песни, прославляющей Гитлера - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

В соцсети Х зафиксировали масштабный сбой

Сегодня, 19:03

Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Афганистана

Сегодня, 19:00

Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в открытии нового здания посольства Узбекистана в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 18:45

Президенты Азербайджана и Узбекистана заложили фундамент парка «Узбекистан» в Баку - ФОТО

Сегодня, 18:41

Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха

Сегодня, 18:33

Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог и работу по координации транспортной политики с соседними странами

Сегодня, 18:32

Президент Азербайджана назвал приоритетом инвестиции в Узбекистан

Сегодня, 18:29

«Мать не дала телефон»: жуткие подробности убийства в Хачмазе - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

В Баку за загрязнение воздуха оштрафованы рестораны и дом торжеств

Сегодня, 18:05
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсыСегодня, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45