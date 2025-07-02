Эрсину Татару вручен диплом почетного доктора АзТУ - ФОТО

Состоялась церемония вручения Президенту Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсину Татару диплома почетного доктора Азербайджанского технического университета (АзТУ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала у бюста Гейдара Алиева в фойе АзТУ была почтена память общенационального лидера. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, состоялась минута молчания в знак почтения памяти дочерей и сынов Отечества, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Ректор АзТУ Вилаят Велиев в своем выступлении отметил, что сегодняшняя церемония вручения – это не только торжественное протокольное мероприятие, но и событие, имеющее большое духовное значение для молодежи, студентов и будущих поколений. Говоря о заслугах Эрсина Татара в деле укрепления единства тюркского мира, ректор особо подчеркнул его последовательную и решительную деятельность в направлении сближения братских народов, сохранения национальных ценностей и их передачи будущим поколениям.

Он напомнил, что АзТУ всегда придавал большое значение общим ценностям, отметил, что университет является не только учебным заведением, готовящим инженерные кадры, но и научным центром, где применяются инновации, проводятся исследования, происходит технологическое развитие и, самое главное, формируется патриотичная, образованная и ответственная молодежь. В этом контексте присвоение Президенту Эрсину Татару звания почетного доктора АзТУ является логичным и историческим решением, добавил ректор.

Затем ученый секретарь АзТУ Вяфа Рзаева зачитала решение Ученого совета университета от 12 июня 2025 года о присвоении Президенту Турецкой Республики Северного Кипра Эрсину Татару звания почетного доктора.

Ректор АзТУ Вилаят Велиев вручил Президенту ТРСК Эрсину Татару диплом почетного доктора.

Поблагодарив за присуждение ему высокого звания, почетный доктор АзТУ, Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар отметил развивающиеся с каждым днем отношения между ТРСК и Азербайджаном. Особо подчеркнув огромные заслуги Президента Ильхама Алиева в развитии этих отношений и его поддержку, Эрсин Татар еще раз выразил признательность государству, Президенту и народу Азербайджана. Он заверил, что и впредь не будет жалеть усилий в деле укрепления солидарности тюркского мира.