На грузино-азербайджанской границе произошел инцидент

В приграничной зоне по подозрению в незаконной покупке, хранении и ношении огнестрельного оружия и попытке захвата заложника задержан гражданин Грузии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные министерства внутренних дел Грузии.

«14 января текущего года гражданин Грузии - Г.И. находился в приграничной зоне. Угрожая огнестрельным оружием и гранатой, нарушитель вынудил пограничника отвести его к несогласованному участку границы.

В результате оперативной работы сотрудников пограничной полиции МВД Грузии удалось разрядить ситуацию. Расследование инцидента ведется по третьей и четвертой частям статьи 236 и второй части статьи 144 Уголовного кодекса Грузии. Министерство внутренних дел благодарит азербайджанских коллег за сотрудничество», - говорится в сообщении МВД Грузии.

1news.az