МИД Франции обещает скорое принятие Евросоюзом «самых жестких санкций против России»

Евросоюз «в ближайшие дни» примет «самые жесткие санкции против России за три года», заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«В ближайшие дни мы примем самые жесткие европейские санкции, которые мы вводили за три года. Они будут реализованы в координации с США, где ожидается, что пакет масштабных санкций будет принят сенатом США в начале июля», - заявил он в интервью изданию Monde, на которое ссылается РИА Новости.

Таким образом, по словам Барро, ЕС рассчитывает вынудить президента России Владимира Путина пойти на переговоры с Киевом.