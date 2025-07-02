В соцсети Х зафиксировали масштабный сбой

Во вторник, 2 июля, пользователи соцсети X из разных стран сообщили о масштабных неполадках в работе платформы.

Согласно данным сервиса Downdetector, фиксирующего сбои в онлайн-сервисах, проблемы начались около 17:30 по бакинскому времени.

Наибольшее количество жалоб поступило из США — почти 16 тысяч сообщений. Также о сбоях сообщили пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Испании, Бразилии, Мексики, Индии и других стран.

Пользователи жаловались на недоступность приложения и веб-версии, проблемы с публикацией постов, подключением к серверам и входом в аккаунты.

Причины сбоя пока не уточняются, официальных комментариев от компании X на момент публикации не поступало