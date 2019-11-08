«Не пришел к жене, когда она умирала»: Андрей Малахов рассказал шокирующую историю о Владимире Познере – ФОТО

Ведущий программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Андрей Малахов рассказал жуткую историю о ведущем Первого российского канала Владимире Познере в своем интервью в рамках YouTube-проекта Ксении Собчак.

Собчак поинтересовалась у Малахова, кто, по его мнению, более профессионален - Владимир Соловьев или Владимир Познер, на что телеведущий ответил, что не может выделить второго, так как считает, что журналист это и про человеческие качества тоже.

«Журналист - это очень много личного, понимаешь? Когда Владимир Владимирович Познер бросил свою жену, с которой прожил 40 лет, когда она умирала от рака, а он даже не пришел к ней на похороны - я начал по-другому смотреть телевизор. И вот для меня это очень большая, глобальная проблема. Мы говорим о профессионализме, а он не может идти отдельно от человеческих качеств. И для меня так будет всегда», - заявил Андрей Малахов в программе «Осторожно, Собчак!»

Андрей Малахов также подчеркнул, что лично знал покойную супругу Владимира Познера - ушедшую из жизни в 2015 году Екатерину Орлову: «Она была героиней одной из моих программ. Она худела специально для него, только для того, чтобы сохранить брак с человеком, которому посвятила столько лет жизни».

По словам Малахова, он также начинал свою карьеру у приемного сына Е.Орловой, Петра, работая у него помощником – телеведущий подчеркнул, что до сих пор не может спокойно относиться к Владимиру Познеру, затаив на него обиду.

Полная версия интервью Андрея Малахова Ксении Собчак доступна по следующей ссылке.

Владимир Познер и Екатерина Орлова

Кадр из программы «Осторожно, Собчак!»

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Ф.В., Э.Т.