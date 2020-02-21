Жильцы бьют тревогу: двор в центре Баку превращается в свинарник – ФОТО

Проблема утилизации мусора в разрастающемся Баку, где лишь по официальным данным живет более 2,3 млн человек, остается одной из городских бед.

Несмотря на усилия по благоустройству города, в некоторых местах мусорный хаос продолжает процветать как результат недостаточной сознательности жителей и неэффективности работы коммунальных служб.

Плачевная ситуация возникла в одном из дворов в самом центре столицы, на пересечении улиц Хагани и Зорге. Об этом рассказала нашей редакции одна из жительниц дома Севда ханум.

Немного предыстории. До начала периода активного строительства в Баку двор на пересечении улиц Хагани и Зорге окаймляли три пятиэтажных здания-«хрущевки». Вдоль пустой стены находился ряд гаражей, возле которых стояли мусорные баки, никому не мешая.

После того, как со стороны гаражей было построено высотное здание, мусорные баки стали «лишними», и началось их долгое путешествие по двору. Так как у любой другой стены во дворе мусорка оказывалась перед чьими-то окнами, это вызывало возмущение, и баки вновь перемещали на новое место.

В итоге за ними закрепилось место в одной части двора, чуть поодаль от стен зданий, но прямо перед входом в пятый блок дома и окнами его жителей. Особенно не повезло жителям первого и второго этажей.

По словам Севды ханум, чьи окна выходят как-раз на мусорку, в жаркое время года открыть окна невозможно из-за запаха. Приходится пользоваться кондиционером.

Ситуация усугубляется и тем, что женщина имеет вторую степень инвалидности и крайне редко выходит из дома. То есть, в отличие от других жильцов, она вынуждена дышать мусорными испарениями практически постоянно.

Относительно недавно в целях придания мусорке «более облагороженного вида» было решено обнести ее каменным забором. В итоге заходить вглубь этого каменного строения жители не горят желанием и потому весь мусор собирается в крайнем к выходу баке, а когда он заполнен, то просто на земле вокруг.

После того, как два из трех баков сломались, мусор стали бросать просто внутрь каменного строения. Однако в обязанности коммунальных служб по сбору мусора не входит сбор отдельных мелких пакетов и предметов. В итоге мусорная машина перестала приезжать во двор. Периодически захаживающие во двор бомжи разносят этот мусорный рай еще больше по территории двора.

Так выглядела свалка 20 февраля

По словам Севды ханум, большая часть мусора – из нового высотного здания, а также из супермаркета на его первом этаже, который выбрасывает сюда весь крупный мусор, включая коробки.

«Недавно к нам прислали большую команду дворников, которые разобрали эту кучу мусора вручную. Но уже через три дня мусора набралось столько же, сколько и было», - говорит она.

Обращение к коменданту новостройки помочь разобраться в ситуации успеха не принесло. По словам женщины, комендант заявил, что «это проблема кооператива» (три «хрущевки» объединены кооперативом).

На обращение к председателю кооператива Севда ханум услышала, что замена мусорных баков во дворе кооперативного дома – ответственность самих жильцов, которые, по словам председателя, не готовы к такой покупке.

Таким образом, ситуация с утилизацией мусора во дворе на пересечении улиц Хагани и Зорге пришла к замкнутому кругу: баки менять некому, коммунальные службы вывозить мусор в отсутствие баков отказываются, мусор набирается с огромной скоростью «благодаря» многочисленным жителям новостройки и супермаркету, который не посчитал нужным обзавестись собственными мусорными баками…

Так выглядела свалка 21 февраля

Кто же в ответе за подобный беспредел? В особенности ситуация вызывает удивление на фоне масштабного проекта «Наш двор», в рамках которого по инициативе Лейлы Алиевой и ее кампании IDEA благоустраиваются дворы Баку. Почему же двор в самом центре столицы находится в таком плачевном состоянии, причиняя постоянный дискомфорт жителям?

С этим вопросом мы обратились в Исполнительную власть Сабаильского района Баку.

«Описанная ситуация весьма типична. Магазины должны заключать отдельные договоры с компаниями, занимающимися сбором мусора, на вывоз своего мусора. Но зачастую они умышленно не делают этого, чтобы сэкономить, и выбрасывают мусор в общие мусорные ящики. То же касается и новостроек, у которых мусора обычно в несколько раз больше, чем у упомянутых пятиэтажек», - сказал представитель ИВ.

Он порекомендовал жителям проблемного двора незамедлительно обратиться с коллективным письмом в Исполнительную власть Сабаильского района по адресу: ул. У.Гаджибейли, 30, у станции метро «Сахил» (телефоны (12) 493-10-55 и (12) 493-95-76).

«Глава ИВ Вугар Зейналов каждое утро, начиная с 9.00, принимает граждан. Также несколько раз в неделю проводятся встречи с гражданами на местах. По заявлению граждан на место будут направлены сотрудники ИВ для разбирательства и принятия соответствующих мер», - подчеркнули в Исполнительной власти Сабаильского района.

Почему процесс обращения в государственные структуры остается столь сложным вопросом, требующим непосредственного присутствия жильцов? Ведь для этого людям приходится отпрашиваться с работы, учебы, отменять другие свои дела. Что говорить о людях с инвалидностью, которым сложно выйти из дома, не говоря о том, чтобы наносить личные визиты в государственные конторы?

Все эти вопросы остаются риторическими.

Редакция 1news.az надеется на то, что ситуация с утилизацией мусора в вышеупомянутом дворе разрешится в пользу жильцов.

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