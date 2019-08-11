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Первый вице-президент Азербайджана поздравила азербайджанский народ

Сегодня в 14:39 ~ 1 минута на чтение 133
Первый вице-президент Азербайджана поздравила азербайджанский народ

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан.

Как сообщает 1news.az, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на официальной странице в Instagram.

В поздравлении Первого вице-президента говорится: «Дорогие соотечественники, Cердечно поздравляю вас с праздником Гурбан.

В этот священный день, который является символом человеколюбия, доброты, сострадания, я желаю нашему народу здоровья, благополучия, мира и бесконечной любви. Пусть Аллах примет все ваши молитвы!».

А.А.

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