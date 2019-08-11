Первый вице-президент Азербайджана поздравила азербайджанский народ

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан.
Как сообщает 1news.az, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на официальной странице в Instagram.
В поздравлении Первого вице-президента говорится: «Дорогие соотечественники, Cердечно поздравляю вас с праздником Гурбан.
В этот священный день, который является символом человеколюбия, доброты, сострадания, я желаю нашему народу здоровья, благополучия, мира и бесконечной любви. Пусть Аллах примет все ваши молитвы!».
А.А.
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Əziz həmvətənlər, Qurban Bayramı münasibətilə sizləri ürəkdən təbrik edirəm. İnsansevərlik, xeyirxahlıq, paylaşmaq, mərhəmət hisslərinin rəmzi olan bu müqəddəs gündə xalqımıza cansağlığı, xoş güzəran, əmin-amanlıq, tükənməyən sevgi arzu edirəm. Allah dualarınızı qəbul etsin!