Письма Президенту. Азербайджанский народ всегда рядом со своим Президентом

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В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет ряд писем, адресованных главе государства.

От Валеха Гаджиева, Баку, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Выражая свое глубокое уважение и почтение, прежде всего, приветствую Вас и передаю свои наилучшие пожелания.

Ваше соответствующее Распоряжение о награждении отличившихся на государственной службе высшими государственными наградами является самой высокой оценкой труда этих людей. Награждение орденом «За службу Отечеству» 3-й степени произвело на меня неизгладимое впечатление.

От себя лично и от членов своей семьи выражаю Вам бесконечную признательность за эту награду. Эта государственная награда в целом воспринимается как оценка деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой. В этой области мы и впредь будем стараться изо всех сил стремиться к достижению поставленных целей.

Ваше превосходительство, еще раз благодарю Вас за эту высокую награду, желаю Вам неиссякаемой энергии и новых успехов в Вашей напряженной и чрезвычайно почетной деятельности на благо нашего народа».

От Асимана Мусаева и других, Гянджа, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Мы, молодежь, испытываем чувство гордости за все созданные Вами для нас условия в нашей родной стране. Набрав более 600 баллов, мы поступили в Азербайджанский государственный аграрный университет. В рамках Ваших поездок в Гянджу в 2016 и 2017 годах Вы лично приняли участие в открытии двух студенческих общежитий. Участие Вас и Первого вице-президента Мехрибан ханум в открытии нового учебного корпуса нашего университета во время Вашей очередной поездки в Гянджу 24 июня этого года вдохновляет нас еще более усердно учиться и с энтузиазмом работать в аграрном секторе.

Господин Президент, желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, выражаем Вам искреннюю признательность».

От Байрама Исмаилова, Агджабеди, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Вы всегда были рядом с нами на пути к успеху, Вы - достойный Президент, который во всех трудностях оказывает нам помощь. За последние несколько месяцев с момента распространения вспышки пандемии COVID-19 в мире многое изменилось. В такое время Вы доказали, что находитесь рядом с народом. Хотел бы отметить, что мы полностью поддерживаем предпринимаемые Вами превентивные меры. Задача государства - защитить гражданина, и под Вашим руководством наше государство успешно справляется с этой задачей.

Выражаю Вам глубокую признательность за все. Большое спасибо. Азербайджанский народ всегда рядом со своим Президентом».

От Ибрагима Гасанова, Товуз, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Мой сын Ниямеддин Гасанов в настоящее время проходит военную службу в городе Ширван. Я иногда посещаю его. Я также принял участие в церемонии принятия военной присяги в городе Баку. Я очень доволен тем, что вижу в воинских частях. Созданные для солдат условия, большое внимание, уделяемое их обучению, воспитанию, здоровью и питанию, производят на меня, ветерана карабахской войны, очень приятное впечатление.

Господин Президент, уверен, что наши солдаты, служащие в хороших условиях, придерживающиеся строгой дисциплины, способны надежно защитить нашу Родину и в будущем стать достойными гражданами Азербайджана. Я горжусь этим».

От Амина Гулиева, Ширван, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Выражаю Вам глубокую признательность за заботу об азербайджанском народе. На пути спасения нашей страны от коронавирусной пандемии мы видим Вас спасителем. Под Вашим руководством наш народ прошел много испытаний, выдержал много экзаменов. И мы уверены в том, что скоро избавимся и от этого бедствия.

Господин Президент, Ваш девиз: «Мы сильны вместе!» привнес новые яркие краски солидарности в единство нашего народа. Надеюсь, благодаря этому единству и силе мы победим коронавирус».

С.Агаева