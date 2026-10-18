 В Азербайджане арестовали мужчину, задолжавшего по алиментам почти 20 000 манатов | 1news.az | Новости
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Общество

В Азербайджане арестовали мужчину, задолжавшего по алиментам почти 20 000 манатов

Редакция 1news18:20 - Сегодня
В Азербайджане арестовали мужчину, задолжавшего по алиментам почти 20 000 манатов

В Азербайджане арестовали еще одного злостного алиментщика.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на modern.az, в отношении 36-летнего жителя Габалинского района Мушфига Джафарова (имя изменено) было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов на сумму более 18 000 манатов.

По имеющимся данным, в 2012 году обвиняемый официально зарегистрировал брак с потерпевшей. В 2013 и 2015 годах у супругов родились двое детей. Однако из-за разногласий в отношениях в 2017 году пара развелась.

Тогда Ясамальский районный суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать по 136 манатов на каждого ребенка — всего 272 маната. В 2024 году тот же суд увеличил размер выплат до 235 манатов на каждого ребенка. Таким образом, общая сумма ежемесячных алиментов выросла до 470 манатов.

Однако М. Джафаров не выплачивал алименты своевременно и в полном объеме и за это трижды подвергался административному аресту на 10, 20 и 25 дней. Несмотря на предупреждение о возможном привлечении к уголовной ответственности, ситуация не изменилась.

В результате в отношении М. Джафарова возбудили уголовное дело по соответствующей статье. На допросе он заявил, что не сможет погасить долг полностью, но будет выплачивать его частями.

Потерпевшая рассказала, что из-за отсутствия своевременных и полных выплат ей приходилось одной воспитывать детей. По ее словам, последний раз экс-супруг отправлял ей деньги по почте в 2021 году — 257 манатов.

По решению суда М. Джафаров приговорен к лишению свободы сроком на один год и шесть месяцев.

Напомним, что в прошлом месяце в Сабунчинском районе Баку арестовали 42-летнего мужчину, не выплачивавшего алименты.

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