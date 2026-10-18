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Трамп выразил поддержку Нетаньяху на предстоящих выборах

Редакция 1news23:10 - 18 / 10 / 2026
Трамп выразил поддержку Нетаньяху на предстоящих выборах

Президент США Дональд Трамп выразил полную поддержку кандидатуре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах в Израиле, запланированных на конец октября.

Как передает 1news.az, глава Белого дома адресовал свой пост в соцсети Truth Social «народу Израиля».

«Именно такого партнера Соединенные Штаты Америки требуют от Израиля — страны, для которой они сделали так много. Пусть это письмо станет выражением моей полной и безоговорочной поддержки ... Нетаньяху в его предстоящей предвыборной гонке за пост премьер-министра Израиля», — написал американский лидер.

Отметим, что выборы в кнессет (парламент) в Израиле состоятся 27 октября, по их итогам должно быть сформировано следующее правительство. Нынешнее правительство Израиля во главе с Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года. Нетаньяху впервые стал премьер-министром Израиля в 1996 году, и с тех пор он занимал пост премьера три раза и формировал правительство шесть раз. В общей сложности Нетаньяху возглавляет еврейское государство уже более 18 лет — больше любого израильского политика с момента провозглашения независимости в 1948 году.

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