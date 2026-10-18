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Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Кыргызстан

Редакция 1news18:35 - Сегодня
Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Кыргызстан

Делегация азербайджанского парламента во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой прибыла с визитом в Кыргызстан.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью законодательного органа.

В Международном аэропорту Манас Бишкека спикера Сахибу Гафарову и делегацию встретили заместитель председателя парламента Кыргызстана Жылдыз Таалайбек кызы, посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов, генсек ТюркПА Рамиль Гасан и другие официальные лица.

В рамках визита С. Гафарова проведет ряд встреч, примет участие в 15-м пленарном заседании ТюркПА.

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