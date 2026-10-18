Увеличилось число жертв наводнения в Стамбуле

Число жертв наводнения в турецком Стамбуле достигло шести, обнаружено тело одного пропавшего.

Как передает 1news.az, об этом сообщило агентство IHA.

«Найдено тело одного из двух человек, пропавших без вести после того, как автомобиль унесло наводнением, вызванным сильными ливнями в стамбульском районе Пендик», — говорится в заявлении.

Из трех человек, находившихся в автомобиле, одному удалось выбраться. Он разбил окно и ухватился за ветку, двое других исчезли в паводковых водах. Тело одного из двух пропавших без вести обнаружено, поиски второго человека продолжаются. Информация о личности погибшего пока не разглашается.

В октябре Стамбул столкнулся с сильнейшим наводнением за последние 83–84 года, вызванным аномальными проливными дождями, которые начались 14 октября.

По официальным данным на 18 октября, несколько жителей числятся пропавшими без вести, эвакуированы более 3000 человек. В отдельных районах города выпало до 272 мм осадков.