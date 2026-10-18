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Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива обвинил Иран в атаках

Редакция 1news23:33 - 18 / 10 / 2026
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива обвинил Иран в атаках

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Мухаммед аль-Будайви осудил неоднократные нападения Ирана на страны-члены организации.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Telegram-канал «Свободный Иран».

Согласно информации, на заседании Совета министров в Манаме он заявил, что эти действия нарушают суверенитет и территориальную целостность государств-членов.

Аль-Будайви отметил, что закрывать глаза на нападения Ирана на страны ССАГПЗ нельзя. По его словам, эти действия представляют прямую угрозу безопасности и стабильности этих государств.

Генсек также коснулся ситуации в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что действия Ирана угрожают безопасности судоходства в проливе, а попытки использовать этот важный международный водный путь в качестве инструмента давления создают серьезные риски для международной торговли и мировых поставок энергоносителей.

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