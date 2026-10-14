Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Израиля

14 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом.

В ходе встречи Президент Израиля поздравил Азербайджан с председательством в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Президент Ицхак Герцог расценил продолжение председательства Азербайджана в этой структуре в 2026-2028 годах как проявление высокого уровня доверия к нашей стране и выразил удовлетворение этим.

Президент Израиля высоко оценил проведенную в период председательства Азербайджана работу в рамках СВМДА, направленную на расширение практического сотрудничества и укрепление мер построения доверия.

Глава нашего государства поблагодарил за высокую оценку председательства Азербайджана. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, как страна-председатель, продолжает усилия по укреплению взаимного доверия и развитию практического сотрудничества между государствами-членами СВМДА.

На встрече состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Израилем, а также по вопросам международной и региональной повестки.