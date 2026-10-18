Рубио прибыл с визитом в Узбекистан

Государственный секретарь США Марко Рубио вечером в воскресенье прибыл в Узбекистан.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Gazeta.uz.

Госсекретаря в аэропорту Самарканда встретили глава Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева, министр иностранных дел Бахтиёр Саидов и другие официальные лица.

Отметим, что в понедельник в Самарканде состоится второе заседание Американо-узбекского делового и инвестиционного совета, а также встреча глав МИД формата C5+1.