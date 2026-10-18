Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости - ФОТО
Искренне поздравляю дружественный и братский Азербайджан с Днем восстановления независимости от имени моей страны и моего народа.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсети Х, посвященной 18 октября — Дню восстановления независимости Азербайджана.
Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. 🇹🇷🇦🇿 https://t.co/0m0wwV2UE8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2026
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