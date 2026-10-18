В Милане разгромили ведущую к Кафедральному собору улицу - ВИДЕО

Около 2 000 молодых людей устроили беспорядки в центре Милана, разгромив улицу, ведущую к Кафедральному собору.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на La Repubblica, произошли столкновения с полицией, около 100 человек доставлены в участки.

Когда ситуация стала накаляться, многие бары и магазины в центре закрылись. Был досрочно закрыт вход в Кафедральный собор, а всех находившихся внутри вывели через задние двери.

Беспорядки в Милане продолжаются третий день на волне студенческих манифестаций, протестов против роста стоимости жизни, удорожания топлива.

По данным властей, более 140 полицейских пострадали. Премьер-министр Джорджа Мелони созвала на 19 октября экстренное совещание руководителей служб охраны порядка и МВД.

Правительство осуждает проявления насилия и акты вандализма. На фоне уличных беспорядков возникло новое столкновение политических сил. В частности, правящая правоцентристская коалиция обвиняет левоцентристскую оппозицию в том, что она способствует протестам и не осуждает беспорядки.