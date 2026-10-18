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Рейтинг одобрения Трампа достиг рекордно низкого уровня

Редакция 1news22:05 - 18 / 10 / 2026
Рейтинг одобрения Трампа достиг рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения политики президента Дональда Трампа в США достиг рекордно низкого уровня, все больше американцев поддерживает Демократическую партию за две недели до промежуточных выборов в Конгресс.

Как передает 1news.az, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели газета The Washington Post (WP), телекомпания ABC и французская социологическая служба Ipsos.

По их данным, рейтинг одобрения главы государства составил 33%, что ниже на 4 процентных пункта (п.п.), чем в июле, и на 8 п.п., чем в октябре 2025 года.

В борьбе за контроль над Палатой представителей Конгресса США демократы опережают республиканцев на 8 п.п. по сравнению с 3 п.п. в июле. Респонденты заявили, что их недовольство республиканцами связано в первую очередь с действиями Трампа, а также с ростом инфляции в стране, вызванным войной с Ираном: 65% респондентов считают, что операция против Тегерана была ошибкой.

При этом 48% участников опроса пожаловались, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения Трампа на пост главы государства в 2025 году. Это самый высокий показатель среди всех президентов, зафиксированный в опросах WP и ABC с 1986 года.

Опрос был проведен 9-13 октября среди 2 545 совершеннолетних американцев.

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