Филипп Киркоров рассказал, как хотел бы умереть

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров поделился секретом относительно своих желаний на закате дней.

Как передает 1news.az со ссылкой на KP.RU, 59-летний артист признался, что хотел бы покинуть этот мир в преклонном возрасте, окруженный великолепием и комфортом.

Собственно, юбиляр Николай Басков и раскрыл тайну, озвученную со сцены, вспомнив их разговор в Кремле: «Я спросил: „Филипп, какая твоя самая заветная мечта?“

Я заявляю: „Мое глубочайшее стремление — скончаться в преклонных летах, окруженный благополучием“. Затем Киркоров интересуется: „А каково твое самое сокровенное желание?“ А я отвечаю: „Увидеть это“», — рассмешил публику Басков.

Отмечается, что Киркоров отказался от покупки презента для 50-летнего друга, подчинившись суевериям юбиляра. Филипп в шутку провозгласил себя лучшим подарком, отложив выбор подарка до переезда в семикомнатный загородный особняк Баскова.