Помощь людям и заработок: Новый выгодный бизнес-проект для бакинских поселков – ФОТО

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Трудолюбие и усердие азербайджанского народа много раз помогало ему с частью выйти из сложных исторических периодов.

Тут, к примеру, можно вспомнить годы Второй мировой войны, когда благодаря усилиям азербайджанских нефтяников Азербайджан поставлял фронту 80 процентов топлива для танков и самолетов, внеся тем самым огромный вклад в победу СССР над фашизмом. Из схожих исторических аспектов можно назвать ускоренное преображение Азербайджана под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева и то фантастическое развитие нашей страны во всех сферах, которые мы видим под руководством Президента Ильхама Алиева.

Про подвиг нефтяников мы упомянули неслучайно – ведь в те годы основную часть нефти добывали в бакинских поселках, и одним из главных добытчиков ее был поселок Балаханы, расположенный в Сабунчинском района Баку. То есть без преувеличения можно сказать, что балаханцы, вместе со всеми, ковали Победу. История поселка уходит в века, но особенно он стал известен с конца 19-го века как центр нефтедобычи в столице. Достаточно сказать, что в 1871 году в поселке была пробурена механическим способом вторая в России нефтяная скважина (64 метра). 1 апреля 1873 года в Балаханы ударил первый буровой фонтан нефти. А в 1878 по заказу компании братьев Нобель от Балаханы до нефтеперерабатывающего завода в бакинском Черном городе был проведен первый в России нефтепровод протяженностью 12 километров…

Сейчас, когда под руководством Президента Ильхама Алиева страна развивается, Балаханы переживают новый этап своего социально-экономического развития. Недавно в поселке по инициативе и в соответствии с поручениями главы государства в поселке начаты широкомасштабные работы по реконструкции и благоустройству домов и прочих построек, дорог и т.д. Подробно об этом можно прочитать в материале:

Возрождение Балаханы: новая жизнь старинного бакинского поселка – ФОТО

Балаханцы – трудолюбивый народ, они с радостью встретили этот проект и приняли в нем самое активное участие, в результате чего сейчас поселок не узнать, так он похорошел и преобразился. Но государство и бизнес-среда наряду с улучшением условий жизни в поселке и его благоустройством думает и о том, как повысить благосостояние его жителей. Частично это уже было сделано во время реконструкции, когда ООО «Баки Абадлыг» привлекло к работам много жителей поселка.

Но недавно в поселке стартовал новый, необычный проект для поддержки малого бизнеса, помощи людям – «Çiçəklənən Abşeron» («Цветущий Абшерон»). Он реализуется совместно Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA) и ООО «Баки Абадлыг». Цель проекта – помочь развитию семейных хозяйств в бакинских поселках, увеличить прибыль, благосостояние людей в рамках успешно осуществляемой в стране политики самозанятости.

Проект очень перспективный – в рамках него 250 семьям поселка было роздано 85 тысяч саженцев лаванды и розмарина. Это не только декоративные, но и целебные, лекарственные растения. И вот балаханцам раздают по 250, 500 или по 1000 саженцев в горшках (в зависимости от размеров их земельных участков), и они, ухаживая за ними всего час-полтора в сутки, поливая, выращивают саженцы. Затем эти растения продают, и те жители поселка, кто ухаживал за ними, получают свои немалые деньги.

Особенно важно то, что этот проект дополнительного дохода не занимает у жителей поселка рабочее время и не требует от них каких-то лишних материальных трат (стоимость воды на полив саженцев учитывается при оплате). За короткий срок (три месяца) число семей, участвующих в этом проекте, увеличилось в 6 раз! Налицо прекрасный результат. А ведь это только начало пути – можно организовать производство эфирных масел из лаванды и розмарина, производить лечебные концентраты в цехах. Причем деньги не раздаются, люди не нахлебники – они получают дополнительных доход своим трудом, им лишь создаются все условия для этого.

Таким образом, на практике реализуется как социальная политика государства по развитию малого и среднего бизнеса, так и усиленно развивается ненефтяной сектор, увеличивается занятость населения. Декоративно-лекарственные растения имеют устойчивый спрос на рынке. Значит, можно находить новых покупателей как на внутреннем рынке (в частности, среди фармацевтических и косметических компаний), так и за рубежом, одновременно экономя валюту для страны за счет местного производства и позволяя получить ее при налаживании экспорта. Не зря же, например, валютные поступления от продажи лаванды являются важным источником дохода французской провинции Прованс (там выращивают 80% этого растения, используемого в мире).

Ведь лаванда и розмарин является фактически незаменимой приправой для всех блюд, особенно мясных, лаванда – более лекарственное и ароматизирующее растение, после розы – второй источник эфирного масла. И лаванда, и розмарин в биодобавках используются. Эфирное масло лаванды издавна использовалось при лечении множества заболеваний, оно основа многих кремов. А чай с лавандой является древним лекарством от головной боли. Применение масла лаванды очень широко. Благодаря многочисленным полезным свойствам растение используют при терапии различных недугов. Благодаря успокаивающим и расслабляющим свойствам чай с лавандой рекомендуют при нарушении сна, нервном истощении.

Розмарин же насыщен огромным количеством витаминов, антиоксидантов, минералов. Поэтому лечебной эту широко известную приправу называют неспроста. Он снимает воспаление, оказывает лёгкое антисептическое действие, эффективен при антибактериальной, противовирусной профилактике, увлажняет и тонизирует кожный покров, слизистые, помогает при воспалительных процессах (стоматит, фарингит, тонзиллит), расслабляет нервную систему и устраняет бессонницу и даже полезен женщинам в особые дни и укрепляет мужскую силу.

То есть рынок сбыта для таких прекрасных растений есть. И потенциально новый проект Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и ООО «Баки Абадлыг» можно расширить и на другие бакинские поселки. В частности, успешным примером Балаханы уже воспользовались жители поселка Зиря. При поддержке Исполнительной власти Хазарского района 200 семьям в поселке роздано по 250-1000 кустов лаванды и розмарина. На очереди – поселок Бузовна, жители которого тоже заинтересовались проектом.

Естественно, есть определенные проблемы – в частности, для расширения производства нужны дополнительные инвестиции, необходимо решать логистические проблемы, искать рынки сбыта внутри страны и за рубежом, закупать саженцы, торф, горшки, контролировать процесс (у троих семей, халатно отнесшихся к поливке и уходу за растениями, их забрали) и т.д. Но эти вопросы все решаемы – и налицо огромный интерес людей к проекту.

В частности, уже сейчас еще около 250 человек в Балаханы просят дать и им возможность участвовать в проекте. Таким образом, граждане проявили огромный интерес, и это неслучайно – возможность хорошо заработать при небольшом вложении сил и средств налицо. И тут желание людей совпадает с политикой государства. Ведь недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященным социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, заявил: «Я считаю, что в сложившейся ситуации больше внимания следует уделить сфере сельскохозяйственной переработки. Потому что нам нужно создать цепочку добавленной стоимости и попытаться предложить больше готовой продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В то же время это приведет к созданию новых рабочих мест. Конечно же, мы не должны забывать о представителях малого предпринимательства».

Таким образом, если положительный опыт Балаханы будет распространен и на другие бакинские поселки, мы увидим не только увеличение доходов людей и развитие малого бизнеса, но и полностью удовлетворим внутренний спрос на декоративно-лекарственные растения, а также сможем поставлять свою продукцию на экспортные рынки, помогая развитию Азербайджана и улучшению благосостояния его граждан.

Тимур Рзаев