Президент Ильхам Алиев: «Азербайджан ожидает от МГ ОБСЕ конкретных заявлений»

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«В нагорно-карабахском урегулировании в позиции Азербайджана никаких изменений нет и быть не может», - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

«Наша позиция основана на исторической справедливости и международном праве», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что никакие изменения в позиции АР невозможны, конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности страны.

«Никогда не будет позволено создание второго армянского государства на азербайджанской земле.

Все оккупированные земли должны быть освобождены от оккупантов, а граждане Азербайджана должны вернуться на свои исконные земли. Это принципиальная позиция, и мировое сообщество поддерживает эту позицию», - сказал он.

Президент указал, что Азербайджан ожидает от МГ ОБСЕ конкретных заявлений.

«Премьер-министр Армении говорит: «Карабах - это Армения». Я отвечаю на это и даю необходимый ответ. Но почему Минская группа не отвечает? Почему не отвечает, так как в действительности это заявление срывает переговоры под эгидой МГ ОБСЕ, фактически делает переговоры бессмысленными? Сделали ли сопредседатели МГ ОБСЕ адекватную реакцию на это заявление? Не сделали», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что Армения два года пытается изменить формат переговоров и заявляет, что Азербайджан должен вести переговоры с самопровозглашенными и фальшивыми лидерами Нагорного Карабаха. «Был ли сделан адекватный ответ на это? Нет», - отметил он.

Эльшан Рустамов