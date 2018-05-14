С четверга в Баку закроют оживленные дороги

В связи с проведением в Баку XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения 24, 25 и 26 октября (четверг, пятницу и субботу) будет ограничено или изменено направление движения на некоторых столичных улицах и проспектах.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, уже определен маршрут движения из аэропорта в центр города высокопоставленных гостей и участников мероприятия.

«Будут приняты меры по обеспечению безопасности в направлении Центра Гейдара Алиева, Бакинского конгресс-центра, отеля Hyatt Regency и других мест, предусмотренных для размещения гостей и проведения мероприятий.

Для этого с 08:30 24 октября и до полного завершения мероприятий временно будет ограничено движение автомобилей на кругу Азнефть, на проспектах Нефтяников, Гейдара Алиева, Иншаатчылар и Наримана Нариманова, на улицах Ниязи, Расула Рзы, Бакиханова, Юсифа Сафарова, Кероглу Рагимова, Узеира Гаджибейли, академика Зарифы Алиевой, Мехти Гусейна и Теймура Эльчина, а также на прилегающих к ним улицах.

Полностью будет закрыт участок дороги, ведущий к проспекту Хатаи и улице Тебриз, от пересечения улиц Гасаноглу и Гадирбековой.

Во время мероприятия владельцам транспортных средств рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами или общественным транспортом», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.