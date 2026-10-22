Погода на пятницу: в Баку ожидаются дожди и грозы

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 23 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками. В основном осадков не прогнозируется, однако ночью и утром в некоторых местах возможны дожди и грозы. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла, днем - 19-21 градус тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных районах осадки будут интенсивными и сильными, возможны грозы и град. В высокогорных районах ожидается снег. Вечером в западных районах осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха в районах страны ночью составит 14-17 градусов тепла, днем - 19-24 градуса тепла. В горных районах ночью ожидается 5-9 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла.

Феликс Вишневецкий