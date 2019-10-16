Сирийские армяне отказались переселяться в Армению, сказав, что знают об условиях жизни в этой стране

Армяне из находящихся под контролем курдов районов Сирии отказались переселяться в Армению.

Газета «Жаманак» пишет со ссылкой на свои сирийские источники, что в находящемся под контролем курдов районе Камышлы в настоящее время, по разным подсчетам, продолжают оставаться 3800-4000 армян, которые отказываются переезжать в Алеппо.

Согласно источнику СМИ, им предложили переселиться в Армению, однако они отказались также и от этого предложения, сказав, что в курсе того, что условия жизни в Армении не лучше.

Армения предоставила тысячам сирийских армян убежище. Согласно отчету Верховного комиссариата по делам беженцев ООН, с начала конфликта в Сирии в Армению переехало 15 тысяч сирийских армян.

В статье указывается, что до конфликта в Сирии армян было 100 000. Из них 60 000 проживали в Алеппо: «Поток беженцев в Армению из Сирии начался в 2012 году. В этот период в Армению переехали 6,5 тыс. беженцев. В 2013 году их цифра достигла 11 тыс., а в 2015-м – 15 тыс.».

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