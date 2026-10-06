Reuters: Волгоградский НПЗ полностью остановил переработку нефти после атаки БПЛА

Волгоградский НПЗ полностью остановил переработку нефти после атаки БПЛА 2 октября.



Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, это произошло в результате повреждения оборудования после атаки дронов 2 октября, о которой сообщала ASTRA.



ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоградский НПЗ) — это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России топливно-масляного профиля, входящее в состав ПАО «ЛУКОЙЛ». Номинальная мощность составляет около 14,8–15,7 миллиона тонн нефти в год (примерно 5% от общей переработки нефти в РФ). Производит автомобильные бензины (включая высокооктановые), дизельное топливо, авиационный керосин (реактивное топливо), мазут и битум.