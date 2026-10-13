Участники учений НАТО посетили Центр Гейдара Алиева и Музей Победы

Для участников третьей встречи учебного курса «Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнёрских стран» и курса по самооценке первого уровня, проводимых в рамках программы «Партнёрство ради мира» между Азербайджаном и НАТО, организовали экскурсии.

Как сообщили АПА в Министерстве обороны, в выходные дни гости ознакомились с историко-культурными достопримечательностями и музеями Баку.

Делегации посетили Центр Гейдара Алиева и Музей Победы, где получили незабываемые впечатления.