 AZAL завершила первые девять месяцев ростом показателей и международными наградами | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

AZAL завершила первые девять месяцев ростом показателей и международными наградами

Редакция 1news11:20 - Сегодня
AZAL завершила первые девять месяцев ростом показателей и международными наградами

Azerbaijan Airlines (AZAL), входящая в AZCON Holding, завершила первые девять месяцев 2026 года ростом операционных показателей, расширением маршрутной сети, внедрением новых цифровых сервисов и международными достижениями.

Как сообщили 1news.az в AZAL, с января по сентябрь авиакомпания выполнила 14,1 тыс. рейсов и перевезла около 3,3 млн пассажиров, из которых более 2,6 млн – на международных направлениях. Средний коэффициент загрузки кресел составил 79 процентов, а показатель пунктуальности – 81%. Число трансферных пассажиров, путешествующих через Баку, выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 419 тыс. человек.

Самым интенсивным днем отчетного периода стало 15 августа, когда авиакомпания выполнила рекордные 72 рейса. К концу сентября сеть регулярных полетов охватывала 55 направлений.

На маршруте Баку–Нахчыван–Баку за девять месяцев было выполнено около 3,2 тыс. рейсов и перевезено почти 650 тыс. пассажиров. Наибольшее количество рейсов на этом направлении пришлось на 15 июня – в этот день было выполнено 25 рейсов.

В рамках расширения маршрутной сети авиакомпания открыла прямые рейсы в Карс, Атырау и Актобе. Также началась продажа билетов на рейсы Баку–Брюссель–Баку.

Для удобства пассажиров был внедрен ряд цифровых решений. На борту появилась возможность безналичной оплаты через POS-терминалы. Расширился и выбор способов онлайн-оплаты: благодаря сотрудничеству с Uzum Bank стали доступны платежи картами HUMO и UZCARD, а также были подключены платежные системы Alipay и WeChat Pay. Кроме того, пассажиры получили возможность приобретать авиабилеты в рассрочку.

Услуга Stopover стала доступна для онлайн-бронирования, а новый сервис Rental Car позволяет арендовать автомобиль. Авиакомпания также расширила возможности покупки дополнительного багажа онлайн и внедрила онлайн-возврат авиабилетов в случаях, связанных, в частности, с отменой рейсов.

Отчетный период был отмечен и международным признанием. На церемонии Skytrax World Airline Awards 2026 Azerbaijan Airlines была названа лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ. Кроме того, авиакомпания стала победителем PAX International Readership Awards 2026 в номинации «Лучшие бортовые развлечения и связь в СНГ». Работа по созданию благоприятной рабочей среды получила признание в виде сертификации Great Place to Work®. Эти достижения отражают последовательные усилия авиакомпании по повышению качества обслуживания, улучшению пассажирского опыта и развитию корпоративной культуры.

Сохраняя безопасность полетов в качестве безусловного приоритета, национальный авиаперевозчик Азербайджана продолжает расширять маршрутную сеть, повышать операционную эффективность и совершенствовать сервисы для пассажиров.

Поделиться:
148

Актуально

Хроника

Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Лаоса в расширенном составе - ...

Общество

AZAL завершила первые девять месяцев ростом показателей и международными ...

Хроника

Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Лаоса один на один - ФОТО

Общество

Когда выплатят пенсии в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе?

Общество

Ускоряются работы по внедрению ASAN xidmət в Камбодже

В Лянкяране мужчина ранил ножом жену и малолетнего ребёнка

AZAL завершила первые девять месяцев ростом показателей и международными наградами

Когда выплатят пенсии в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе?

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

«Знания детей заморозились»: родители Гимназии искусств требуют открыть отремонтированное здание

Купальник, национальность и личные данные: на что переключился владелец Karabakh Fitness

МВД: 37 человек привлечены к ответственности за грубое нарушение общественного порядка

Утверждены правила одежды для учителей

Последние новости

Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Лаоса в расширенном составе - ФОТО

Сегодня, 11:34

В Милли Меджлисе началось обсуждение 13 вопросов

Сегодня, 11:30

Ускоряются работы по внедрению ASAN xidmət в Камбодже

Сегодня, 11:27

В Лянкяране мужчина ранил ножом жену и малолетнего ребёнка

Сегодня, 11:24

AZAL завершила первые девять месяцев ростом показателей и международными наградами

Сегодня, 11:20

Нигяр Арпадараи: У ребенка нет свободы выбора религии, это осознанная прерогатива взрослых

Сегодня, 11:17

Трамп опубликовал выдуманную восхваляющую его цитату актера Вашингтона - ФОТО

Сегодня, 11:15

Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Лаоса один на один - ФОТО

Сегодня, 11:12

МИД Украины обвинил Россию в атаке на суда с гражданами Азербайджана

Сегодня, 11:10

Участники учений НАТО посетили Центр Гейдара Алиева и Музей Победы

Сегодня, 11:00

Когда выплатят пенсии в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе?

Сегодня, 10:55

«Не собирался причинять вред»: Показания азербайджанского солдата на допросе в Армении

Сегодня, 10:51

В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Лаоса - ФОТО

Сегодня, 10:47

Тиктокеру «Рошка» вынесли приговор

Сегодня, 10:44

Пашинян назвал подписание и ратификацию мирного договора с Баку ключевым приоритетом

Сегодня, 10:35

Сельму Блэр задержали после дебоша на борту самолёта

Сегодня, 10:20

Уже завтра в Баку: Каспийская Строительная Неделя откроет новые возможности для бизнеса!

Сегодня, 10:17

Два судна в Черном море атакованы дронами, среди экипажа были восемь азербайджанцев

Сегодня, 10:15

АБР выделит $302 млн на модернизацию Бакинского метро

Сегодня, 10:10

Заседание муниципалитета в Турции закончилось массовой дракой - ВИДЕО

Сегодня, 10:05
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55