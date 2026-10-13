МИД Украины обвинил Россию в атаке на суда с гражданами Азербайджана

Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в атаке на суда в Чёрном море, в результате которой пострадали граждане Азербайджана и Украины.

«Последняя атака России на коммерческие суда вблизи территориальных вод Болгарии, в результате которой пострадали граждане Украины и Азербайджана, вновь демонстрирует преднамеренное пренебрежение Москвы жизнями мирных граждан и безопасностью судоходства в Чёрном море», — написал глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Он также призвал международных партнёров усилить давление на Россию.