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МИД Украины обвинил Россию в атаке на суда с гражданами Азербайджана

Редакция 1news11:10 - Сегодня
МИД Украины обвинил Россию в атаке на суда с гражданами Азербайджана

Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в атаке на суда в Чёрном море, в результате которой пострадали граждане Азербайджана и Украины.

«Последняя атака России на коммерческие суда вблизи территориальных вод Болгарии, в результате которой пострадали граждане Украины и Азербайджана, вновь демонстрирует преднамеренное пренебрежение Москвы жизнями мирных граждан и безопасностью судоходства в Чёрном море», — написал глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Он также призвал международных партнёров усилить давление на Россию.

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