В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Лаоса - ФОТО
13 октября в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Лаоса был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Лаоса.
Прозвучали государственные гимны Лаосской Народно-Демократической Республики и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, а члены лаосской делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.
В заключение главы государств сделали официальное фото.