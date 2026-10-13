В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Лаоса - ФОТО

13 октября в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Лаоса был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Лаоса.

Прозвучали государственные гимны Лаосской Народно-Демократической Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, а члены лаосской делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

В заключение главы государств сделали официальное фото.