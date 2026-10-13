Ускоряются работы по внедрению ASAN xidmət в Камбодже

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев встретился с министром почты и телекоммуникаций Королевства Камбоджа Вандетом Чеа.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном агентстве, основная цель заключалась в обсуждении предстоящих работ и направлений деятельности по реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного в связи с внедрением ASAN xidmət в Камбодже.

Напомним, что в декабре 2025 года между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерством почты и телекоммуникаций Королевства Камбоджа был подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий применение опыта ASAN xidmət в сфере оказания государственных услуг.