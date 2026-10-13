Состоялась церемония открытия стипендиальной программы «Əlаçı» PASHA Holding, охватывающей 2026-2027 учебный год - ФОТО

11 октября 2026 года состоялась церемония открытия стипендиальной программы «Əlаçı», проводимой PASHA Holding в пятый раз и охватывающей 2026-2027 учебный год.

Запущенная в 2022 году в рамках инициатив PASHA Holding по корпоративной социальной ответственности, направленных на развитие профессиональных навыков молодежи, программа «Əlаçı» рассчитана на студентов третьего и четвертого курсов бакалавриата и предусматривает ежемесячное стипендиальное вознаграждение.

Программа проводится в пятый раз и охватывает 2026-2027 учебный год. За пять года более 500 студентов приняли участие в программе. В этом году на участие подали заявки более 3000 студентов, из которых 100 были отобраны для участия в новом наборе.

В рамках программы участники примут участие в трехмесячном марафоне личностного развития, тренингах, индивидуальном наставничестве, карьерных симуляциях, онлайн встречах, а также в встречах с профессионалами из PASHA Holding и компаний группы. Эти мероприятия направлены на развитие мягких навыков студентов и поддержку их карьерного роста.