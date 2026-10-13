В Лянкяране мужчина ранил ножом жену и малолетнего ребёнка - ОБНОВЛЕНО

13 октября около 08:10 два человека были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Лянкяранской центральной районной больницы.

Как сообщили 1news.az в TƏBİB, у пострадавших диагностированы множественные резаные и колотые раны брюшной полости и грудной клетки, а также гиповолемический шок. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь.

Лечение ребёнка 2023 года рождения продолжается в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Пациентка 1997 года рождения доставлена в операционный блок, где продолжается операция, сообщили в TƏBİB.

11:24

В городе Лянкяран мужчина нанёс многочисленные ножевые ранения своей супруге и их малолетнему ребёнку.

Как сообщает АПА, инцидент произошёл на улице Зарифы Алиевой. По имеющимся данным, 34-летний Аллахшукюр Агазаде ранил свою супругу Равану Агазаде, 1997 года рождения. Пострадал также их ребёнок Х.А., 2023 года рождения, находившийся в это время дома.

Женщину и ребёнка с тяжёлыми ранениями доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции и передали следствию.

Отмечается, что семья родом из села Ханбулан Лянкяранского района и проживала в арендованной квартире.

По факту происшествия районная прокуратура проводит расследование.