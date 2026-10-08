Пашинян - Медведеву: а мы хотим, чтобы Армения не превратилась в новую Россию

Премьер-министр РА Никол Пашинян отреагировал на слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заявившего об опасности «украинизации» Армении.

«Что значит — Армения должна столкнуться с такой опасностью? Армения уже сталкивалась с такой опасностью и уже находилась в подобной ситуации», — отметил Пашинян на брифинге в четверг, передает Новости-Армения.

Он напомнил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не выполнила свои союзнические обязательства перед Арменией.

«Что означает это заявление, почему господин Медведев это делает? Тем более что у меня была возможность с ним работать и общаться, то есть мы долго работали вместе. Но зачем сейчас эти подколки, угрозы? Сейчас и я могу, например, взять и сказать, что, следуя той же логике, кто-то другой может сказать: а мы хотим, чтобы Армения не превратилась в новую Россию, имея в виду то, что в самых разных местах России происходят взрывы», — заявил премьер.

«Я не знаю, что происходит. То есть это не лучший жанр. Армения — это Армения, и Армения не превратится ни во что другое. Армения будет становиться всё больше и больше Республикой Армения, всё больше и больше суверенным государством. Это наш путь», — отметил Пашинян.