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В Великобритании убита Врач королевской семьи

Редакция 1news20:20 - Сегодня
В Великобритании убита Врач королевской семьи

Врач-терапевт британской королевской семьи Ханна Терри найдена мертвой в своем доме на окраине поместья Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета The Sun.

По ее информации, тело 45-летней Терри было обнаружено 4 октября. Отмечается, что смерть женщины наступила в результате удара по голове тупым предметом. На данный момент в убийстве обвиняется ее муж, Марк Кейн, ранее он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Издание указывает, что Ханна Терри лечила высокопоставленных членов королевской семьи во время их пребывания в поместье Сандрингем.

По словам источников газеты, король Великобритании Карл III и королева Камилла были проинформированы о смерти Терри.

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