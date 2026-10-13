В Милли Меджлисе началось обсуждение 13 вопросов

13 октября проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестку дня заседания включены следующие 13 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения о Четвертой климатической неделе и 30-м заседании Адаптационного комитета»;

2. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Договора о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой»;

3. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о международных автомобильных связях»;

4. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Второго дополнительного соглашения о внесении изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о создании Азербайджано-кыргызского фонда развития от 11 октября 2022 года»;

5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения принимающей страны между Правительством Азербайджанской Республики и Молодежной организацией Движения неприсоединения о Секретариате Движения неприсоединения»;

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О служебном и гражданском оружии», «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О списке предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и включение которых в оборот допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)», «Об охоте», «О контроле за экспортом» и «О телекоммуникациях»;

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства» и «Об оценке воздействия на окружающую среду» (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об авиации» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О техническом регулировании» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об исполнении» и «О рынке ценных бумаг» (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении, вступлении в силу Кодекса государственной службы Азербайджанской Республики и соответствующего правового регулирования» (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о службе в налоговых органах», «О трудовых пенсиях», «О статусе военнослужащих», «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» от 22 декабря 2023 года номер 1074-VIQD и о внесении изменений в Закон Республики «О дипломатической службе» (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О статусе военнослужащих», «О полиции», «Об утверждении Положения «О службе в таможенных органах», «О прохождении службы в органах прокуратуры», «Об утверждении Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики», «О разведывательной и контрразведывательной деятельности», «О прохождении службы в органах юстиции», «Об утверждении Положения о прохождении службы в органах миграции» и «О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям» (второе чтение).