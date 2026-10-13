Два судна в Черном море атакованы дронами, среди экипажа были восемь азербайджанцев

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об атаке беспилотников на два судна в Чёрном море.

Одно из них затонуло. Среди членов экипажа одного из судов находились восемь граждан Азербайджана.

Как передаёт Болгарское телеграфное агентство (БТА), судно Chelsea 3 под флагом Мальты подверглось атаке трёх воздушных беспилотников в 18 морских милях к востоку от города Бяла.

«Абсолютно недопустима очередная атака на торговые суда в непосредственной близости от территориальных вод Болгарии», — заявил Радев.

Все 15 членов экипажа Chelsea 3, включая семерых граждан Украины и восьмерых граждан Азербайджана, удалось спасти. Пятеро из них получили лёгкие травмы.

По словам болгарского премьера, второе судно было атаковано в 17 морских милях к востоку от населённого пункта Крапец и затонуло. Спасти удалось одного члена экипажа.

Болгария намерена обратиться за международной помощью для установления принадлежности беспилотников. При этом Радев подчеркнул, что на данный момент у Софии нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить какую-либо сторону в произошедшем.